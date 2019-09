Best Dress of the Day (797): Helen Mirren verzaubert London

Anlässlich der Fashion Week in London zeigte sich Hollywoodstar Helen Mirren kürzlich bei der Show der Modeikone Victoria Beckham. Die 74-Jährige bestach in einem äußerst jugendlichen und extravaganten Look und wurde zum Hingucker des Tages.

Helen Mirren in Fivestory

Helen setzte auf einen Trend, der nun seit über einem Jahr ganz hoch im Kurs steht: Animal-Print. Das Styling wirkt garantiert ausgefallen, cool und elegant. Es ist ein Stil für die anspruchsvolle Frau, der sowohl als Kleid, Rock, Oberteil, Schuh und Accessoire getragen werden kann.

Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und der Shoppinglaune auch nicht. Helen machte sich einen weiteren Vorteil des Looks zu Nutze und versprühte ein jugendliches Charisma, wie man es bisher noch nicht an ihr gesehen hat. Die „Trumbo“-Darstellerin trug einen schicken Zweiteiler mit Schlangenoptik von Fivestory. Der weit geschnittene Rock umhüllte ihre Beine bis zu den Knöcheln und überzeugte als typisches Herbst-Trendteil. Dazu kombinierte Mirren eine klassische Bluse, die durch Akzente in einem edlen Bordeauxton begeisterte. Rote Farben harmonieren besonders gut mit den tierischen Mustern und verleihen dem Look eine raffinierte Note.

Die gebürtige Britin setzte außerdem auf schwarze Stiefeletten sowie auf eine dunkelrote Clutch. Große Ohrringe und eine coole Sonnenbrille rundeten das Styling gekonnt ab.

Uns hat Helen mit ihrem Stilgefühl überzeugt und ist somit unsere Fashion-Queen des Tages! (HA)