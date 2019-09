Best Dress of the Day (798): Lena Meyer-Landrut begeistert beim Dreamball

Anlässlich des diesjährigen Dreamballs präsentierten sich die Stars und Sternchen am Donnerstagabend auf dem gelben Teppich in Berlin. Darunter strahlte auch Sängerin Lena Meyer-Landrut, die den Gästen in einem gewagten Outfit die Show stahl.

Klassisch und Sexy

Die 28-Jährige erschien in einem schicken schwarzen Overall, der ihre schlanke und sportliche Figur perfekt in Szene setzte. Der elegante Einteiler bleibt neben dem traditionellen Abendkleid das Outfit der Wahl bei jedem feierlichen Anlass.

Die Schnitte variieren vom coolen 70er Jahre Stil bis hin zum engen Paillettenlook. Lena entschied sich für die klassische Variante mit einer luxuriösen Note, die besonders feminin und stilvoll wirkte. Das Oberteil des Overalls überzeugte mit einem verführerischen Corsagen-Schnitt sowie mit einem tiefen Dekolleté. Das hautenge Design betonte dazu Lenas Taille und vollendete den Look mit einer angesagten Schlaghose.

Die „Satellite“-Interpretin kombinierte ihr Outfit mit schwarzen High Heels und goldenen Accessoires. Außerdem präsentierte sie ihre aktuell wieder sehr lange Mähne als hübsche Schillerlocken. Beim Makeup hielt sich Lena eher zurück und betonte lediglich ihre braunen Augen mit dunkler Mascara.

Wir sind von Lenas Styling inspiriert und küren sie somit zur Fashion-Queen des Tages! (HA)