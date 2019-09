Best Dress of the Day (804): Lorena Rae betört in Monaco

Anlässlich der jährlichen Gala, die zugunsten des Meeres und der Ozeane stattfindet, präsentierte sich die High Society am Freitagabend auf dem roten Teppich in Monaco. Topmodel Lorena Rae weiß genau, wie sie sich von ihrer besten Seite zeigt und sorgte in einem gewagten Outfit für staunende Blicke.

Lorena Rae in Redemption

Die 25-Jährige entschied sich für eine lange schwarze Robe der Marke Redemption. Die bodenlange Kreation beeindruckte mit einer raffinierten Wickel-Optik. Gewickelte Looks sind besonders sexy und zeigen viel Haut. Außerdem erlauben gewickelte Kleider viel Bewegungsfreiheit und überzeugen generell als bequeme Garderobe.

Quelle: instagram.com

So kann Frau am Abend mit einem eleganten Auftritt Bewunderung ernten und fühlt sich nach drei Stunden immer noch wohl und entspannt. Das Styling setzt außerdem die femininen Kurven in Szene und besticht mit einem schmeichelhaften Schnitt.

Lorenas Version begeisterte mit einem langärmligen Oberteil und einem tiefen Dekolleté bis zum Bauchnabel. Dazu bestach der Rock mit einem hohen Schlitz sowie mit einer glamourösen Schleppe, die dem Look als klassisches Detail die divenhafte Note verlieh. Lorena kombinierte ihr Dress mit schicken Glitzer-Sandaletten des Luxuslabels Aquazzura. Ihre dunkelblonde Mähne trug die schöne Deutsche streng nach hinten gesteckt und entschied sich außerdem für ein schlichtes Makeup.

Uns hat Lorena mit ihrem Styling überzeugt und ist somit unsere Fashion-Queen des Tages! (HA)