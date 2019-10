Best Dress of the Day (805): Michelle Pfeiffer im Hosenanzug

Hollywoodstar Michelle Pfeiffer besuchte kürzlich die russische Hauptstadt Moskau und präsentierte dort das neue Disney-Abenteuer „Maleficent 2: Mächte der Finsternis“. Beim Photocall auf der Terrasse des Ritz Carlton Hotels begeisterte die berühmte Schauspielerin mit einem eleganten Outfit die Fotografen.

Zeitlos schick in Moskau

Michelle erschien in einem klassischen schwarzen Hosenanzug. Das schicke Ensemble überzeugte besonders elegant und ladylike. Pfeiffer schließt an ihren geschmackvollen Stil an, der sie bereits seit Jahren im Mittelpunkt stehen lässt. Die 61-Jährige feierte im Laufe ihrer Karriere unzählige Erfolge und ist mittlerweile auch zur Modeinspiration geworden.

Auch ihr aktuelles Styling beweist Trendgespür und zeigt einen optimalen Look für die Herbstsaison. Der Blazer überzeugte mit langen Ärmeln, Schulterpolstern und einem geraden Schnitt. Dazu kombinierte Michelle eine lange, weit geschnittene Marlenehose, die sie groß und schlank wirken ließ. Um das Outfit etwas aufzulockern, setzte Pfeiffer außerdem auf einen luxuriösen Schal, der ihren Hals als hübsche Schleife zierte. Durch dieses gekonnt gewählte Accessoire wurde dem Look ein bunter Akzent verliehen, der in Rot, Blau und Bordeaux strahlte.

Die schöne Blondine komplettierte ihr Styling mit goldenen Ohrringen. Ihre lange Mähne trug sie glatt und zu einem Mittelscheitel frisiert.

Uns hat Michelle mit ihrem Stilgefühl verzaubert und ist somit unsere Fashion-Queen des Tages! (HA)