Best Dress of the Day (809): Andrea Riseborough strahlt im Paillettenlook

Anlässlich des Filmfestivals in London feierte das Drama „The Irishman“ seine große Premiere in der britischen Hauptstadt und Darstellerin Andrea Riseborough präsentierte sich in einer eindrucksvollen Robe auf dem roten Teppich.

Andrea Riseborough in Alberta Ferretti

Die 37-Jährige verzauberte ihre Fans in einer schimmernden Kreation des italienischen Luxuslabels Alberta Ferretti. Das bodenlange Kleid begeisterte mit großen silbernen Pailletten in verschiedenen Größen. Das Besondere hierbei war die Form der Verzierungen, denn die Pailletten überraschten rechteckig und quadratisch, anstatt klassisch und rund.

Dabei inspirierte das Oberteil mit einem tiefen v-förmigen Dekolleté sowie mit schmalen Spaghetti-Trägern. Der Schnitt des Kleides setzte auf eine schmale Silhouette, die sich eng an Andreas schöne Figur anschmiegte. Nach unten war der Rock leicht ausgestellt und das luxuriöse Material wurde durch luftigen grauen Tüll durchbrochen.

Riseborough kombinierte ihre edle Robe mit schwarzen Pumps und den dazu passenden Statementringen. Ihr blondes Haar trug die berühmte Britin zu einer lockeren Hochsteckfrisur gestylt und vollendete ihr geschmackvolles Styling mit einem klassischen roten Lippenstift.

Wir sind von Andreas Outfit begeistert und küren sie somit zur Fashion-Queen des Tages! (HA)