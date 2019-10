Best Dress of the Day (811): Strasssteinchen für Hailee Steinfeld

Schauspielerin Hailee Steinfeld präsentierte kürzlich die neue TV-Serie „Dickinson“ bei einer feierlichen Premiere in New York. Die 22-Jährige erstrahlte in einer außergewöhnlichen Robe auf dem schwarzen Teppich und wurde zum Hingucker des Abends.

Hailee Steinfeld in Francesco Scognamiglio

Die wertvolle Kreation stammt aus der Kollektion des italienischen Designers Francesco Scognamiglio. Das bodenlange Kleid faszinierte mit besonders luxuriösen Verzierungen und einem divenhaften Schnitt, der Hailee glamourös beeindrucken ließ.

Das Oberteil der Robe setzte auf eine verführerische Corsage in einem hellen Champagnerton. Insbesondere das Dekolleté strahlte durch ausgefallene und pompöse Verzierungen in Silber. Der Look stellte erneut unter Beweis, wie aufregend ein in Mode verarbeiteter Schmuck sein kann. Hier sind Collier und Armreif überflüssig, denn das Kleidungsstück steht für sich und inspiriert extravagant und einzigartig.

Der Rock des Kleides überzeugte mit einem eng anliegenden Schnitt und Tausenden kleinen Strasssteinchen, die Hailee von Kopf bis Fuß funkeln und glitzern ließen. Dazu kombinierte die schöne Amerikanerin silberne Pumps und große Ohrringe. Ihre langen braunen Haare trug sie zu edlen Wellen frisiert und komplettierte ihr Styling mit einem dezenten Makeup.

Wir sind von Steinfelds Look begeistert und küren sie somit zur elegantesten Lady des Tages! (HA)