Best Dress of the Day (815): Cate Blanchett verführerisch in London

Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass sich Hollywoodstar Cate Blanchett zur Stilikone etabliert hat. Erst kürzlich strahlte die 50-Jährige in einem eleganten Look bei einer Preisverleihung in London und inspirierte als stilsichere Lady.

Cate Blanchett in Armani

Dass die schöne Blondine eine anspruchsvolle und selbstbewusste Frau ist, spiegelt sich auch in ihrem Style wider. Neben Hosenanzügen und spektakulären Abendroben zeigt sich Cate außerdem gerne in extravaganten Einteilern. Auch diesmal setzte Blanchett auf einen mit Pailletten besetzten Overall aus dem Hause Armani.

Das schicke Trendteil begeisterte in den Farben Schwarz, Rot und Blau. Die schimmernden Pailletten bestachen als kleine Rechtecke auf schwarzem Untergrund. Cate ist nicht nur als Werbegesicht von Giorgio Armanis Damenduft „Si“ bekannt, sie trägt die Mode der italienischen Luxusmarke bei fast jedem festlichen Anlass.

Der Schnitt des angesagten Overalls betörte mit einem tiefen V-Ausschnitt, mittellangen Ärmeln sowie einer langen weiten Hose im klassischen Marlenestil. Cates Taille zierte ein breiter schwarzer Gürtel, der für die einzigartige Note sorgte.

Die „Ocean’s 8“-Darstellerin kombinierte ihr Outfit mit schwarzen Pumps und einer dazu passenden Clutch. Ihr hellblondes Haar trug sie leicht gewellt und schulterlang.

Uns konnte Blanchett einmal mehr mit ihrem Stilgefühl beeindrucken und ist somit unsere Fashion-Queen des Tages! (HA)