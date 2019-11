Best Dress of the Day (817): Pastellblau für Gigi Hadid

Am Mittwochabend präsentierte sich Topmodel Gigi Hadid bei einer Preisverleihung in New York. Die 24-Jährige begeisterte die anwesenden Gäste mit einem sehr geschmackvollen Auftritt und stellte einmal mehr ihr Stilgefühl unter Beweis.

Gigi Hadid in Burberry

Gigi wählte eine pastellblaue Kreation aus dem Hause Burberry. Die sanfte Farbe erinnerte an lauwarme Herbsttage und zauberte ein wunderbar feminines Styling. Der Schnitt des Kleides überzeugte ladylike und ausgefallen.

Während das Oberteil auf ein hochgeschlossenes Design mit raffiniert angesetzten Ärmeln setzte, inspirierte der Rock figurbetont und im Etui-Stil. Die in Falten gelegten breiten Ärmel liefen ab dem Ellbogen schmal zusammen und wurden durch die kunstvolle Form zum Hingucker. Auch der Rock überzeugte mit verspielten Details, wie angesagten Volants am Saum.

Hadid kombinierte ihr Dress mit einer extravaganten Handtasche, die in einem etwas dunkleren Blauton für Aufsehen sorgte. Dazu setzte die schöne Blondine auf die farbliche perfekt abgestimmten Pumps sowie auf dezente Accessoires. Ihr langes Haar trug sie streng zurück gesteckt und beeindruckte außerdem mit einem nudefarbenen Lippenstift.

Wir sind von Gigis Look begeistert und küren sie somit zur schönsten Frau des Tages! (HA)