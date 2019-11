Best Dress of the Day (818): Jessica Alba strahlt in Silber

Schauspielerin Jessica Alba zeigte sich am Samstagabend in einer aufwendigen Robe auf dem schwarzen Teppich bei der Baby2Baby Gala in Los Angeles. Die 38-Jährige strahlte in einem Traum aus Silber und verzauberte die Fotografen mit ihrem geschmackvollen Auftritt.

Jessica Alba in Ralph and Russo

Jessica trug eine kunstvolle Kreation von Ralph and Russo Couture. Das knöchellange Kleid bestach mit einem engen Schnitt, der für eine schöne Silhouette sorgte. Das Oberteil setzte auf schmale Träger und ein verführerisches Dekolleté, während der Rock gerade und schlicht betörte.

Das Material ließ Jessicas Dress schließlich zum Hingucker werden. Von oben bis unten war der feine Stoff mit schimmernden Pailletten und kostbaren Perlen verziert. Dazwischen befanden sich filigrane luftige Federn, die dem Look die außergewöhnliche Note verliehen. Derart prachtvolle Kleider betören immer wieder mit einer einzigartigen Raffinesse, die sämtliche Betrachter zum Staunen bringt. Die pompösen Details lassen das Outfit königlich und sehr wertvoll wirken.

Jessica kombinierte ihr Kleid mit einer dazu passenden Tasche, die ebenfalls mit extravaganten Federn überzeugte. Ein auffälliger Haarreifen und silberne Sandaletten rundeten Albas Styling stilvoll ab.

Uns hat die schöne Amerikanerin mit ihrem Outfit überzeugt und ist somit die schickste Lady des Tages! (HA)