Best Dress of the Day (820): Helena Bonham Carter extravagant in London

Kürzlich feierte die dritte Staffel der Erfolgsserie „The Crown“ große Premiere in London. Schauspielerin Helena Bonham Carter übernimmt in den neuen Folgen die Rolle der Prinzessin Margaret und zeigte sich in einem ausgefallenen Look auf dem roten Teppich.

Federn treffen auf Tüll

Die 53-Jährige erstrahlte in einer aufwendigen schwarzen Robe vor den Fotografen. Das knöchellange Kleid setzte sich aus mehreren Teilen zusammen und sorgte als spannendes Gesamtkunstwerk für staunende Blicke.

Das Oberteil der Kreation überzeugte mit transparentem Material und kurzen aufgebauschten Ärmeln. Am Kragen begeisterte das Design mit Stickereien und das Unterteil blitzte im sexy Lingeriestil hervor. Der Rock inspirierte besonders pompös und wurde durch mehrere Schichten Tüll zum außergewöhnlichen Hingucker. Weiße Federn gaben dem Outfit die raffinierte Note, während ein breiter schimmernder Gürtel Helenas Taille betonte.

Die beliebte Britin kombinierte ihr Kleid mit luxuriösen High Heels und schwarzem Schmuck. Außerdem entschied sie sich für eine elegante Hochsteckfrisur und einen dunkelroten Lippenstift.

Wir sind von Helenas Styling begeistert und küren sie somit zur Fashion-Queen des Tages! (HA)