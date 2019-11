Best Dress of the Day (823): Alessandra Ambrosio überzeugt sportlich

Am vergangenen Donnerstag präsentierte die Luxusmarke Balmain ihre neueste Kollektion, die in Kooperation mit dem Sportlabel Puma und dem Topmodel Cara Delevingne entstanden ist. Anlässlich der begehrten Party in Los Angeles zeigte sich unter anderem „Victoria’s Secret“-Engel Alessandra Ambrosio auf dem grauen Teppich und begeisterte ihre Fans mit einem modernen Look.

Alessandra Ambrosio in Puma X Balmain

Die 38-Jährige wählte eine schicke Kombination aus der besagten Kollektion, die alltägliche Eleganz hervorragend mit femininer Sportlichkeit vereinte. Das gewagte Oberteil überzeugte als weißes Bustier mit goldenen Knöpfen. Kurze Tops und Bustiers sind ein absolutes Must-Have für das stylishe Outfit beim Sport.

Dazu wählte Ambrosio eine schwarze Jogginghose, die durch einen engen Schnitt bestach und somit ihre sexy Figur in Szene setzte. Auch hier wurde mit goldenen Details gearbeitet, um das Styling zu veredeln. Als besonderer Hingucker inspirierte eine lässige Jacke in Blau und Rot, die durch glänzenden Stoff hervor stach.

Durch schwarze hohe Stiefeletten ließ Alexandra ihren Look vom Fitness-Styling zum partytauglichen Alleskönner werden. Die neue Kollektion zeigt, dass sportliche Trendteile durchaus vielseitig kombiniert werden dürfen und nicht nur ihren Zweck erfüllen sollten.

Alessandra rundete ihr Outfit mit goldenen Ohrringen ab und trug ihre braune Mähne cool nach hinten gestylt.

Wir sind von Ambrosios Auftritt begeistert und küren sie somit zur schicksten Lady des Tages! (HA)