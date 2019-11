Best Dress of the Day (825): Melania Trump überzeugt mit Blumen

First Lady Melania Trump bewies kürzlich ihr Stilgefühl bei einem Photocall im Garten des Weißen Hauses. Die 49-Jährige zeigte sich einmal mehr in einem sehr geschmackvollen Outfit und zog alle Blicke auf sich.

Melania Trump in Dolce & Gabbana

Melania wählte einen eleganten Wintermantel aus der Kollektion des italienischen Luxuslabels Dolce & Gabbana. Die Outfits der kalten Saison müssen nicht immer schwarz und trostlos sein. Trump sorgte mit ihrer Wahl für Inspiration und regte die modische Experimentierfreude ihrer Fans an.

Der wadenlange Mantel setzte auf ein farbenfrohes Muster mit großen Blüten in Weiß und Rot. Eine typische Verzierung der Designer, die sehr gerne mit traditionellen, verspielten sowie femininen Mustern arbeiten. Melania strahlte bereits bei einigen Anlässen in Kreationen von Dolce & Gabbana und konnte jedes Mal für den Wow-Effekt sorgen. Sie überzeugt stets elegant und luxuriös sowie auch dieses Mal und schreitet als vorbildliche First Lady vor die Presse.

Trump kombinierte ihren Mantel mit schwarzen Stiefeln von Christian Louboutin und verzichtete auf extravagante Accessoires. Ihr dunkelblondes Haar trug sie zu einem Mittelscheitel frisiert und rundete ihr Styling mit dunklem Lidschatten und rosafarbenem Lipgloss ab.

Wir sind von Melanias Stil begeistert und küren sie somit zur Fashion-Inspiration des Tages! (HA)