Best Dress of the Day (826): Stella Maxwell zeigt sich sexy

Am Montagabend fand die diesjährige Verleihung der Fashion Awards in London statt und die prominenten Gäste zeigten sich modisch von ihrer besten Seite. Auch Topmodel Stella Maxwell ließ sich die glamouröse Veranstaltung nicht entgehen und präsentierte sich in einer spektakulären schwarzen Robe vor den Fotografen.

Stella Maxwell in Etro

Die 29-Jährige entschied sich für eine Kreation der Marke Etro. Das bodenlange Kleid beeindruckte mit einem leichten Material und einem gewagten Schnitt, der Stellas atemberaubende Figur besonders raffiniert umspielte. Der teure Stoff setzte auf ein filigranes Muster, welches mit einem dunkeln Braunton für aufregende Akzente sorgte.

Am Saum der Robe befanden sich durchsichtige Rüschen, die dem Look das gewisse „Etwas“ verliehen. Während der Rock durch einen hohen Schlitz bereits sehr sexy betörte, überzeugte auch das Oberteil der Kreation mit einem tiefen Dekolleté sowie mit einem gewagten Rückenausschnitt.

Der Look bewies, wie sehr es auf einen schmeichelhaften Schnitt ankommt. Denn es könne noch so viele Pailletten und Verzierungen vorhanden sein, wenn das Kleid die Dame nicht gekonnt in Szene setzt, dann gelingt auch der ersehnte elegante Auftritt nicht.

Stella kombinierte ihr Dress mit schwarzen Riemchensandaletten sowie mit silbernem Schmuck. Ihre blonde Mähne stylte sie zu sanften Wellen und verführte außerdem mit einem dunkelroten Lippenstift.

Die schöne Britin konnte mit ihrem Styling herausstechen und begeistert somit als unsere Fashion-Queen des Tages! (HA)