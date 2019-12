Best Dress of the Day (827): Jennifer Lopez versprüht Glamour

Am Montagabend präsentierte sich Superstar Jennifer Lopez auf dem roten Teppich einer Preisverleihung in New York. Die 50-Jährige strahlte in einer aufwendigen und extravaganten Kreation von Ralph and Russo Couture.

Jennifer Lopez in Ralph and Russo Couture

JLo konnte einmal mehr alle Blicke auf sich ziehen und begeisterte als glamouröse Diva. Das knöchellange Dress setzte auf ein beigefarbenes Material, welches mit einem transparenten schwarzen Stoff vereint wurde. Darauf befanden sich teuerste Verzierungen in Form von silbernen und schwarzen Pailletten und edlen Stickereien.

Luftige schwarze Federn ließen das Outfit schließlich zum Hingucker des Abends werden. Der Schnitt überzeugte mit einer Corsage als Oberteil, einem angesagten One-Shoulder-Design sowie mit einem schmalen Gürtel, der Jennifers Taille besonders schmal wirken ließ. Der enge Rock setzte schließlich ihre berühmten Kurven in Szene und vollendete das durchaus sehr gelungene Traumkleid.

Die „Dance Again“-Interpretin kombinierte ihre Robe mit schwarzen High Heels und einer dazu passenden Clutch. Silberne Juwelen brachten Jennifer schließlich zum Glitzern. Ihr blondes Haar trug die Amerikanerin elegant hochgesteckt und komplettierte das Styling mit Smokey-Eyes und Lipgloss.

Uns hat Lopez mit ihrem Look begeistern könne und ist somit unsere Fashion-Queen des Tages! (HA)