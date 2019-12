Best Dress of the Day (829): Laura Dern elegant in Blau

Am Wochenende feierte der Film „Little Women“ große Weltpremiere in New York. Schauspielerin Laura Dern zeigte sich anlässlich der Feierlichkeiten neben ihren Kolleginnen auf dem roten Teppich und beeindruckte die Gäste in einer äußerst eleganten Robe der beliebten Luxusmarke Ralph Lauren.

Laura Dern in Ralph Lauren

Die 52-Jährige faszinierte von Kopf bis Fuß in einem satten Dunkelblau. Eine sehr festliche Farbe, die perfekt zur aktuellen Saison passt. Das Kleid war mit glitzernden Steinchen verziert und wirkte durch den dunklen Farbton, der als Untergrund diente, wie ein prächtiger Sternenhimmel.

Der Schnitt der Robe inspirierte mit einem hochgeschlossenen Kragen, eleganten langen Ärmeln sowie mit einem bodenlangen Rock. Das schmale Design setzte Lauras schöne Figur in Szene und wirkte sehr vorteilhaft und schmeichelnd. Dern sorgte für einen wahren Glamourmoment und bereitet uns schon einmal auf die Weihnachtstage vor. Denn Ihr Outfit wäre hervorragend für einen gelungenen Heiligen Abend geeignet.

Die „Big Little Lies“-Darstellerin kombinierte ihr Kleid mit einer schwarzen Clutch und verzichtete dabei auf schillernde Juwelen. Schließlich sollte hier der Glanz des Materials im Vordergrund stehen. Laura trug ihr blondes Haar zu einem Seitenscheitel frisiert und setzte außerdem auf schwarzen Eyeliner sowie auf braunen Lippenstift.

Uns hat die berühmte Amerikanerin mit ihrem Look begeistern können und ist somit unsere Fashion-Queen des Tages! (HA)