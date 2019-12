Best Dress of the Day (830): Kendall Jenner im Pyjama

Am Mittwoch präsentierte die Modemarke Calvin Klein die neue winterliche Pyjama-Kollektion in New York. Topmodel Kendall Jenner gehörte zu den geladenen Gästen und zeigte, wie stylish die schicken Zweiteiler getragen werden können.

Kendall Jenner in Calvin Klein

Calvin Klein stellt die Pyjamas als Teil der Unterwäsche-Kollektion her. Hier treffen sportliche Komponente auf Figur betonende Schnitte, die so für eine sexy Note sorgen. Das aktuelle Weihnachtsdesign überzeugte in angesagtem Rot und kontrastreichem Schwarz un weckt die Vorfreude auf kuschelige Abende vor dem Kamin.

Kendalls Look betörte mit einer schmalen sportlichen Hose, die ihre Kurven dezent in Szene setzte und mit dem typischen Calvin Klein Bündchen versehen war. Hier wird noch einmal besonders hervorgehoben, wie verführerisch ein lässigen Styling wirken kann und dass nicht immer Spitze und Corsagen von Nöten sind, um mit Reizen zu bestechen.

Dazu trug die 24-Jährige ein schickes Bustier mit rundem Ausschnitt. Auch hier wurde auf große Karos gesetzt und der Ferien-Trend inspirierte sehr gelungen und klassisch. Anlässlich des Photocalls kombinierte Jenner ihr Outfit mit schwarzen Lackstiefeln und verlieh dem Styling so noch einen coolen Akzent.

Wir sind vom gemütlichen Pyjama-Trend begeistert und küren Kendall zur Fashion-Queen des Tages! (HA)