Best Dress of the Day (831): Kylie Jenner mit Pailletten

It-Girl Kylie Jenner präsentierte sich am Samstagabend anlässlich einer exklusiven Party in Los Angeles in einem eleganten schwarzen Paillettenkleid. Die 22-Jährige teilte zahlreiche Fotos des schicken Outfits mit ihren 153 Millionen Fans auf Instagram.

Kylie Jenner in Balmain

Jenner setzte auf eine heiße Kreation des beliebten französischen Fashionlabels Balmain. Die lange schwarze Robe glitzerte von oben bis unten und zauberte einen wahren Glamour-Moment. Der enge Schnitt betonte Kylies feminine Kurven und ließ sie besonders sinnlich und verführerisch wirken.

Quelle: instagram.com

Das Oberteil des Kleides beeindruckte mit einem spektakulären Dekolleté, welches Jenners Rundungen gekonnt zur Show stellte. Dazu wurde auf lange Ärmel und hervorgehobene Schultern gesetzt. Die klassische Kombination des Oberteils im Corsagenstil mit langen Ärmeln ist typisch für die Vintageoptik und erinnert an divenhafte Auftritte aus Hollywood. Der Rock des Kleides überzeugte mit einer schmalen Taille sowie mit einem bodenlangen Design und einem sexy Schlitz, der Kylies rechtes Bein in den Vordergrund rückte.

Quelle: instagram.com

Doch nicht nur der Schnitt konnte mit einem luxuriösen Flair punkten, auch das angesagte Material wurde zum Hingucker und ist speziell während der Feiertage ein absolutes Must-Have. Pailletten, Strasssteine und Co. sorgen für festliche Stimmung und glänzen als edler Blickfang unter dem Weihnachtsbaum.

Quelle: instagram.com

Jenner kombinierte ihr Dress mit schwarzen High Heels und trug ihr braunes Haar zu einem damenhaften Bob frisiert. Auch ihr Makeup konnte sich sehen lassen. Hier wurden matter rosafarbener Lippenstift und sanfte Cat-Eyes gewählt.

Uns hat Kylie mit ihrem Styling beeindrucken können und ist somit unsere Fashion-Queen des Tages! (HA)