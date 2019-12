Best Dress of the Day (832): Wow-Auftritt von Daisy Ridley

Das Warten hatte endlich ein Ende und am Mittwochabend wurde schließlich der neue Film „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ bei einer aufwendigen Premiere in London vorgestellt. Hauptdarstellerin Daisy Ridley erschien in einer wunderschönen Kreation auf dem blauen Teppich und raubte ihren Fans den Atem.

Daisy Ridley in Vivienne Westwood

Die 27-Jährige setzte auf eine royalblaue Robe der britischen Stardesignerin Vivienne Westwood. Das bodenlange Kleid begeisterte mit zwei kunstvoll zusammengefügten Teilen, die ein außergewöhnliches Gesamtkunstwerk zauberten. Ein enges wadenlanges Bleistiftkleid betonte Daisys schlanke Figur, während ein in der Taille angenähter Rock zum spannenden Hingucker wurde.

Das Oberteil bestach als sexy Corsage mit verführerischer Lingerie-Optik. Details aus edlem Samt sorgten hier für die luxuriöse Note und ließen den Look besonders extravagant herausstechen. Darunter verbarg sich ein schmaler Rock, der ebenfalls durch Samtdetails auffallen konnte. Das am Oberteil angesetzte zweite Rockteil verlieh dem Styling schließlich Individualität und Klasse. Der glamouröse Auftritt war komplett und Daisy gehört mit ihrem Stilgefühl zu den modischen Überraschungen des Jahres.

Die hübsche Britin kombinierte ihr Kleid mit den dazu passenden Satin-Pumps sowie mit strahlenden Ringen. Ihr braunes Haar trug sie streng nach hinten gestylt und überzeugte außerdem mit einem beerenfarbenen Lippenstift.

Wir sind von Daisys Look überzeugt und küren sie somit zur schönsten Frau des Tages! (HA)