Best Dress of the Day (833): Elsa Hosk überzeugt in Grau

Topmodel Elsa Hosk verzaubert uns regelmäßig mit ihrem außergewöhnlichen Stilgefühl. Kürzlich präsentierte sich die 31-Jährige in einem eleganten Look auf Instagram und brachte ihre Fans in einem angesagten Hosenanzug zum Staunen.

Schick im Hosenanzug

Elsa posierte in einem edlen grauen Zweiteiler vor ihrem Spiegel. Das hochwertige Ensemble begeisterte als perfekter Begleiter für die anspruchsvolle und selbstbewusste Frau. Der lange Blazer setzte auf einen klassischen Schnitt mit breitem Revers und trendy Oversize-Optik.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von elsa hosk (@hoskelsa) am Dez 21, 2019 um 9:48 PST

Dazu trug Elsa eine schmale High Waist-Hose mit Bundfalten und knöchellangem Bein. Der hohe Schnitt sorgte für einen coolen Vintage-Effekt und schloss sich dem aktuellen Trend an. Vintagemode ist und bleibt das Highlight auf der Must Have-Liste des Jahres. Durch ein schwarzes raffiniert geschnittenes Oberteil mit Rollkragen und asymmetrischem Cut-Out wurde Hosks Styling schließlich zum Hingucker.

Elsa kombinierte ihren Look mit einem breiten Ledergürtel sowie mit schwarzen Sandaletten. Ihr blondes Haar trug sie zu einem Zopf gestylt und entschied sich für ein sanftes Makeup mit rosafarbenen Lippen und leicht betonten Augen.

Wir sind von Elsas Outfit fasziniert und küren sie somit zur schicksten Lady des Tages! (HA)