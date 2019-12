Best Dress of the Day (834): Sylvie Meis feiert weiße Weihnacht

Wenn der Schnee in Deutschland schon aus bleibt, dann müssen wenigstens der Weihnachtsbaum und das Weihnachtsoutfit weiß sein. Dies dachte sich zumindest Moderatorin und Model Sylvie Meis, die sich in einem schicken weißen Outfit zwischen den Geschenken präsentierte.

Minikleid und Glitzerschuhe

Die 41-Jährige teilte ihren geschmackvollen Look kürzlich auf Instagram. Sylvie setzte auf ein kurzes Partykleid mit langen Ärmeln und hochgeschlossenem Schnitt. Das edle Trendteil wurde durch hochwertige Verzierungen in Form von Blüten und Blättern zum Hingucker. Dazwischen befanden sich glitzernde Akzente in eisigem Silber, die das Styling besonders festlich wirken ließen.

Quelle: instagram.com

Gerade an Weihnachten sind Klassiker in Schwarz und Weiß gefragt. Mithilfe von Pailletten und schimmernden Kristallen werden die Kreationen zum gefragten Begleiter für die Festtage. Natürlich darf hier ebenso mit auffälligen Accessoires experimentiert werden.

Sylvie kombinierte ihr Dress mit silbernen Glitzer-High Heels und entschied sich außerdem für die dazu passenden Ohrringe. Ihre lange Mähne trug sie glatt und zu einem Mittelscheitel frisiert. Hellbrauner Lipgloss und schwarzer Eyeliner vervollständigten den eleganten Look.

Uns hat Sylvie mit ihrer Outfitwahl begeistern können und ist somit unsere Fashion-Queen des Tages! (HA)