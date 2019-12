Best Dress of the Day (836): Lorena Rae trendy im Schnee

Topmodel Lorena Rae verbringt ihre Winterferien in den Schweizer Alpen. Die 25-Jährige zeigte sich kürzlich in einem edlen Ski-Outfit auf Instagram und begeisterte ihre Fans mit ihrem erlesenen Geschmack. Lorena beweist, dass Daunenjacken und Co. durchaus elegant und sexy wirken können.

Lorena Rae in Cordova

Dazu setzte die hübsche Blondine auf eine stylishe Kombination von Cordova. Ihre dicke wärmende Jacke inspirierte mit sanften Pastelltönen wie Rosa, Mint, Flieder und Hellblau. Dazu trug Lorena eine enge blaue Hose, die ihre langen schlanken Beine raffiniert in Szene setzte.

Quelle: instagram.com

Schließlich ließ Rae ihr luxuriöses Winterstyling durch ihre Schuhe zum Blickfang auf der Piste werden. Die gebürtige Deutsche setzte auf goldene Boots in trendy Metallic-Optik. Schimmernde Accessoires, Handtaschen und Schuhe sind die perfekten Begleiter für jede Jahreszeit. Sie lockern das Outfit auf, egal ob am Abend oder im Alltag. Auch Lorena gelingt der Wow-Effekt durch ihre Glitzerboots. Eine große Sonnenbrille rundete das coole Schneeoutfit schließlich stilvoll ab und sorgte für den vorbildlichen Auftritt in der warmen Wintersonne.

Uns hat Lorena mit ihrem Look überzeugt und ist somit die schickste Lady des Tages! (HA)

Quelle: instagram.com