Best Dress of the Day (839): Salma Hayek punktet im Hosenanzug

Am Dienstagabend präsentierte sich Hollywoodstar Salma Hayek bei der Weltpremiere des Films „Lady Business“ in New York. Die 53-Jährige ist bekannt für ihren facettenreichen Modegeschmack und begeisterte diesmal in einem klassischen schwarzen Hosenanzug vor der Presse.

Salma Hayek in Saint Laurent

Salma setzte auf ein erlesenes Ensemble von Saint Laurent. Das traditionelle Trendteil punktete mit einer typischen weiten Hose im Marlene-Schnitt sowie mit einem extravaganten Frack, welcher dem Look die aufregende Note verlieh.

Dazu konnte die schicke Kombination mit edlem Samt überzeugen und wirkte so besonders luxuriös. Hayek vervollständigte ihr Outfit mit einer schimmernden schwarzen Bluse aus Satin, die mit einem V-Ausschnitt ihre weiblichen Rundungen gekonnt in Szene setzte. Ein breiter Gürtel betonte zusätzlich ihre schmale Taille und lockerte den edlen Look ein wenig auf.

Für teuren Glanz sorgte die „Professor Love“-Darstellerin mit silbernen Juwelen und einem schimmernden Haarreifen. Ihr braunes Haar trug sie glatt nach hinten gestylt. Das stilvolle Makeup verlieh Hayek eine jugendliche Frische und betörte mit einem angesagten beerenfarbenen Lippenstift.

Uns konnte Salma mit ihrem Styling inspirieren und ist somit unsere Fashion-Queen des Tages! (HA)