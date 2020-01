Best Dress of the Day (840): Renée Zellweger im schwarzen Abendkleid

Anlässlich einer exklusiven Gala in New York zeigte sich Hollywoodstar Renée Zellweger in einem eleganten Outfit vor den Fotografen und wickelte ihre Fans mit ihrem hervorragenden Stilgefühl um den Finger.

Renée Zellweger in Atelier Caito for Herve Pierre

Die 50-Jährige setzte auf eine schwarze Kreation aus dem Hause Atelier Caito for Herve Pierre. Der klassische Look beeindruckte mit einem schmalen Schnitt, der Renées tolle Figur eindrucksvoll in Szene setzte.

Das Oberteil überzeugte mit einem schicken asymmetrischen Design und dem angesagten One-Shoulder-Cut. Verziert wurde der Saum mit schimmerndem Satin, und zauberte so einen kleinen Akzent. Der Rock bestach eng und knöchellang.

Zellweger zeigt hier ein sehr schlichtes Outfit, welches besonders durch den schönen Schnitt punkten konnte und ihren Körper von der Schokoladenseite zeigte. Die schöne Amerikanerin strahlte selten so viel Selbstbewusstsein und Sexappeal aus.

Renée kombinierte ihr Kleid mit klassischen schwarzen Pumps, die für eine edle Fußform sorgten. Ihr blondes Haar trug sie locker hochgesteckt und wählte außerdem ein dezentes Makeup.

Wir sind von Renées Styling überzeugt und küren sie somit zur schönsten Frau des Tages!