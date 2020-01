Best Dress of the Day (843): Schneeweiß bei Vanessa Hudgens

Am Dienstagabend wurde der neue Film „Bad Boys for Life“ bei einer großen Premiere in Los Angeles vorgestellt. Hauptdarstellerin Vanessa Hudgens zog mit ihrem spektakulären Outfit sämtliche Aufmerksamkeit auf sich und präsentierte sich als elegante Hollywood-Diva.

Vanessa Hudgens in Georges Hobeika

Die 31-Jährige entschied sich für eine schicke Kreation des Designers Georges Hobeika und strahlte von Kopf bis Fuß in edlem Schneeweiß. Das aufregende Dress setzte auf einen pompösen Schnitt mit einem extravaganten Oberteil und einem weit ausgestellten Rock inklusive Schleppe und Beinschlitz.

Doch erst das glamouröse Oberteil ließ den Look zum Hingucker des Abends werden. Als Basis diente eine klassische Corsage, verziert mit funkelnden Steinchen in Silber. Dazu wurde mit einer großen Federstola gearbeitet, die als asymmetrischer Ärmel für Aufsehen sorgte und außerdem den Rock zur Hälfte bedeckte. Das Styling gilt als wahrer Wow-Moment in Vanessas Fashiongeschichte.

Die schöne Amerikanerin kombinierte ihre Robe mit schwarzen Satin-High Heels und silbernen Accessoires. Ihre dunkle Mähne trug sie leicht gewellt und auf die rechte Seite drapiert.

Uns hat Hudgens mit ihrem Outfit beeindrucken können und ist somit unsere Fashion-Queen des Tages!