Best Dress of the Day (845): Kate Beckinsale glänzt in Gold

Schauspielerin Kate Beckinsale stellte am Samstagabend erneut ihr unvergleichliches Stilgefühl unter Beweis. Die 46-Jährige erschien in einem prächtigen Outfit auf dem roten Teppich der Producers Guild Awards in Hollywood.

Kate Beckinsale in Zuhair Murad

Kate entschied sich für eine luxuriöse Kreation des libanesischen Star-Designers Zuhair Murad. Der Modeschöpfer stattete bereits Superstar Jennifer Lopez bei ihrer Welttournee aus und beeindruckt außerdem mit wunderschönen Abendkleidern und Partyoutfits.

Beckinsale funkelte von Kopf bis Fuß in einem goldenen Overall. Das Oberteil des schicken Einteilers bestach mit langen weiten Ärmeln, die Kates Arme kunstvoll umspielten. Dazu wurde auf ein sexy Dekolleté gesetzt, welches fast bis zum Bauchnabel reichte. Währenddessen betonte ein enger Gürtel die Taille des Hollywoodstars und eine lange Hose im Marlenestil sorgte schließlich für den Wow-Moment.

Die „Love & Friendship“-Darstellerin vollendete ihr Styling mit perfekt zurechtgelegten Haaren und einem dezenten Makeup inklusive Lipgloss und Glitzer.

Uns hat Kate mit ihrem Auftritt umgehauen und betört somit als Fashion-Queen des Tages! (HA)