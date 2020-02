Best Dress of the Day (854): Taylor Hill begeistert mit Lässigkeit

Topmodel Taylor Hill weiß mit ihrem angesagten Style zu punkten. Mehrmals präsentierte sie sich in diesem Jahr bereits in eleganten Kombinationen und inspiriert ihre Fans als Hingucker auf jeder Veranstaltung. Auch am Freitag konnte die 23-Jährige ihr Stilgefühl unter Beweis stellen und zog beim Tom Ford Launch Event in Los Angeles alle Blicke auf sich.

Taylor Hill in Tom Ford

Taylor erschien in einer lässigen Kombination, die sie gleichzeitig sehr sexy betören ließ. Der Look setzte sich aus einem klassischen Blazer und einer knöchellangen Hose zusammen. Die stylishe Jacke überzeugte in einem dunklen Braunton sowie mit einem edlen taillierten Design.

Dazu strahlte die Hose in einem hochwertigen Material und punktete außerdem mit einem schicken Khakiton, der zu jeder Jahreszeit einen schönen Akzent setzt. Der Schnitt bestach mit einem weiten Hosenbein, welches dem Styling eine gewisse Lässigkeit verlieh. Taylor kombinierte ihr Ensemble mit silbernen Sandaletten und einem dazu passenden Schal, der durch seinen glänzenden Stoff besonders luxuriös wirkte.

Ihre lange braune Mähne trug Hill zu kleinen Locken frisiert und überraschte außerdem mit einem geraden Pony. Dazu verführte ihr modernes Makeup mit dunkel umrandeten Cat-Eyes und einem nudefarbenen Lipgloss.

Uns hat Taylor mit ihrem Stilgefühl überzeugen können und ist somit unsere Fashion-Queen des Tages! (HA)