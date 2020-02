Best Dress of the Day (857): Anna Kendrick begeistert Berlin

Am Montagvormittag wurde das neue Kinoabenteuer „Trolls World Tour“ in Berlin vorgestellt. Anlässlich des Photocalls zeigte sich Schauspielerin Anna Kendrick in einem eleganten Outfit vor der Presse und bezauberte mit den ersten Frühlingsgefühlen.

Anna Kendrick im Klassiker

Die 34-Jährige wählte ein hübsches knöchellanges Kleid aus angesamtem Tweed. Der Look überzeugte durch sein klassisches Karomuster in den Farben Rosa, Bordeauxrot, Pastellblau und Beige.

Der schmale Schnitt schmeichelte Annas schöner Figur und setzte sie feminin in Szene. Elegante Etuikleider sind aus dem Kleiderschrank nicht mehr wegzudenken und können bei fast jedem Anlass beeindrucken. Kendricks Variante bestach außerdem mit einem engen Oberteil, welches an den beliebten Stil einer Corsage erinnerte.

Die „Twilight“-Darstellerin kombinierte ihr Dress mit grauen Sandaletten, die besonders durch ihr samtiges Material überraschen konnten. High Heels müssen nicht immer aus Lack sein, denn extravagante Stoffe und Verzierungen aus Satin, Samt oder Fell zaubern spannende Akzente.

Ihr langes braunes Haar trug Anna leicht gewellt und zur rechten Seite frisiert. Ein sanftes Makeup rundete ihr Styling harmonisch ab.

Wir sind von Kendricks Look begeistert und küren sie somit zur Fashion-Queen des Tages! (HA)