Best Dress of the Day (859): Sylvie Meis beim Opernball

Am Donnerstagabend öffnete die Wiener Staatsoper ihre Türen für die diesjährige Ausgabe des traditionellen Opernballs. Die Stars und Sternchen präsentierten sich in glamourösen Outfits auf dem roten Teppich und insbesondere Moderatorin Sylvie Meis konnte die Gäste mit ihrer Robe zum Staunen bringen.

Sylvie Meis in Bach & Adze

Die 41-Jährige strahlte in einer edlen Kreation der Marke Bach & Adze. Ihr eleganter Auftritt erinnerte an eine Prinzessin und versprühte royales Flair. Das lange Kleid begeisterte in den Farben Schwarz und Gold.

Der schwarze Untergrund setzte auf ein leicht transparentes Material, während die goldenen Verzierungen in Form von Blättern und Fransen besonders prächtig überzeugten. Das filigrane Muster begann am Oberteil, welches auf einen engen Schnitt setzte und Sylvies Dekolleté gekonnt betonte. Auch der Verlauf bis hin zu den Fransen wirkte sehr geschmackvoll und königlich. Eine eindrucksvolle Schleppe rundete das Styling auf wunderschöne Weise ab und Meis wurde zum Blickfang des Abends.

Die hübsche Blondine kombinierte ihr Kleid mit großen silbernen Ohrringen und rotem Lippenstift. Ihr langes Haar trug sie zu einer spektakulären Hochsteckfrisur gestylt.

Wir sind von Sylvies Look begeistert und küren sie somit zur Fashion Queen des Tages! (HA)