Best Dress of the Day (860): Laura Müller punktet bei „Let’s Dance“

Am Freitagabend wurden die Tanzpaare der diesjährigen „Let’s Dance“-Staffel bei einer großen Kennenlernshow vorgestellt. Die deutsche Influencerin und Herzensdame an der Seite des Wendlers Laura Müller darf diesmal als eine der Kandidatinnen ihren Hüftschwung unter Beweis stellen.

Rotes Salsa-Outfit

Die 19-Jährige konnte bereits mit ihrem ersten Auftritt überzeugen und sammelte Punkte mit einem verführerischen Salsa-Auftritt. Passend dazu trug sie ein feuriges Dress in sinnlichem Rot. Das knappe Kleid setzte ihre schöne sportliche Figur hervorragend in Szene.

Das enge Oberteil betonte Lauras Dekolleté und bestach mit einem tiefen V-Ausschnitt. Glitzernde Fransen zauberten glamouröse Akzente und flogen besonders in der Bewegung umher. Speziell die Garderobe der Lateintänzer überzeugt farbenfroh, extravagant und mit möglichst vielen Pailletten, Fransen und Strasssteinchen.

Quelle: instagram.com

Am Bauch begeisterte Lauras Kleid mit einem hübschen Blumenmuster und großzügigen Cut-Outs, die ebenfalls tief blicken ließen. Schließlich setzte der verspielte Minirock an, der mit einem schimmernden Satinstoff für Aufsehen sorgte. Hier erinnerte der Schnitt an einen klassischen kurzen Petticoat, da zusätzlich transparenter Tüll darunter zum Vorschein kam.

Müller kombinierte ihr Kleidchen mit klassischen nudefarbenen Tanzschuhen. Auch rote Accessoires aus kleinen Perlen durften nicht fehlen. Ihre lange hellbraune Mähne trug Laura zu eindrucksvollen Locken frisiert und begeisterte mit Volumen und Glanz. Ein dezentes Makeup zauberte das passende Finish.

Uns hat Laura mit ihrem ersten Look bereits um den Finger gewickelt. Wir sind gespannt auf die kommenden Outfits in der Sendung! (HA)