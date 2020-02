Best Dress of the Day (862): Gigi Hadid bei der Fashion Week

Topmodel Gigi Hadid zeigte sich kürzlich auf den Straßen der Modemetropole Paris. Aktuell werden dort bei der Fashion Week die neuesten Trends vorgestellt und die Stars und Sternchen versammeln sich in der Stadt der Liebe.

Gigi Hadid im extravaganten Hosenanzug

Auch Gigi lässt sich das Event nicht entgehen und inspiriert ihre Fans mit den unterschiedlichsten Outfits. Am Dienstag verließ die 24-Jährige ihr Hotel in einem äußerst ausgefallenen Look. Hadid begeisterte mit einem eigenwilligen Hosenanzug, der im Stil der 70er Jahre faszinieren konnte.

Der lange Blazer überzeugte im klassischen Oversize-Look und setzte auf traditionelle Schulterpolster. Ein Schnitt, der besonders zurzeit sehr gefragt ist und auch das Material betreffend in sämtlichen Ausführungen erhältlich ist. Dazu kombinierte Gigi die passende weite Hose im trendy High-Waist-Stil. Hier wurde das Styling durch einen braunen Ledergürtel verschönert und erneut ein cooler Retro-Akzent gesetzt.

Die schöne Blondine vervollständigte ihr Ensemble mit einem schlichten weißen Shirt und den dazu passenden Boots. Auch eine schicke Sonnenbrille und eine kleine Handtasche durften nicht fehlen. Ihr langes Haar trug Gigi locker hochgesteckt und verlieh dem Auftritt mit einem nudefarbenen Lippenstift ein passendes Finish.

Hadid konnte uns einmal mehr von ihrem Stilgefühl überzeugen und ist somit unsere Fashion-Queen des Tages! (HA)