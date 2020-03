Best Dress of the Day (865): Heidi Klum zeigt sich trendy

Topmodel Heidi Klum kennt sich mit dem Thema Trends besonders gut aus. Die 46-Jährige zeigt sich immer top gestylt und präsentiert die außergewöhnlichsten Outfits vor der Kamera. Kürzlich teilte Heidi ein Foto auf Instagram, welches ihren schicken Look des Tages vorstellte.

Heidi Klum in Alexander Wang

Die berühmte Blondine setzte auf einen extravaganten Einteiler des amerikanischen Designers Alexander Wang. Der khakifarbene Jumpsuit überzeugte mit einem einzigartigen Gemisch aus Lässigkeit und mondäner Eleganz.

Quelle: instagram.com



Das Oberteil bestach im Army-Stil und hüllte Heidi in ein klassisches und cooles Hemd. Währenddessen betörte die Hose extrem kurz und extrem sexy. Klum beweist, dass Frau auch in ihrem Alter die schöne Figur zur Show stellen sollte. Auf Taillenhöhe befand sich ein weiteres Hemd, welches wie eine Jacke um Heidis Hüfte geknotet punktete und an die Hose des Einteilers angenäht war. Von hinten wirkte diese kreative Idee fast wie ein extravaganter Rock.

Klum kombinierte ihren Jumpsuit mit auffälligen Stiefeln, die mit einem angesagten Zebraprint verziert waren. Der ausgefallene Schuh verlieh dem Styling eine elegante und feminine Note, mit der Heidi schließlich zum Hingucker des Tages wurde. (HA)

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am Feb 29, 2020 um 9:03 PST