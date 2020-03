Best Dress of the Day (866): Elena Perminova begeistert in Paris

Anlässlich der Pariser Fashion Week tummelt sich die internationale Prominenz aktuell in der französischen Hauptstadt. Auch Topmodel Elena Perminova ließ sich kürzlich von den neuesten Trends inspirieren und besuchte die Show des italienischen Luxuslabels Miu Miu.

Extravagant und sexy

Die 33-Jährige erschien in einer extravaganten Kombination, die insbesondere ihre schlanken Beine verführerisch in Szene setzte. Der Look bestand aus einem schwarzen Mini-Kleid mit weißem Hemdkragen. Darüber trug Elena einen gestreiften Oversize-Blazer.

Das Ensemble punktete sehr kurz und sexy. Dabei verlor es jedoch die moderne Note nicht und wirkte zweifellos hochwertig und geschmackvoll. Entertainerin Heidi Klum machte uns erst kürzlich vor, wie schick ein kurzes Kleid mit den entsprechend auffälligen Stiefeln aussehen kann.

Auch Elena ist dieser Look hervorragend gelungen und die schöne Blondine wurde zum Hingucker des Tages. Während ihre sportlichen Beine in einem angesagten braunen Teint schimmerten, beeindruckten ihre außergewöhnlichen Lederstiefel in den Farben Schwarz und Weiß. Ein schwarzes Schuhband verlieh den stylishen Begleitern einen aufregenden Akzent.

Perminova komplettierte ihr cooles Styling mit großen Ohrringen und einer schwarzen Handtasche. Ihr langes Haar trug sie locker nach hinten gestylt und entschied sich außerdem für einen braunen Lipgloss.

Wir sind von Elenas Look fasziniert und küren sie somit zur Fashion-Queen des Tages! (HA)