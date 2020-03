Best Dress of the Day (868): Rosamund Pike verzaubert in Rot

Schauspielerin Rosamund Pike präsentierte kürzlich ihren neuesten Film „Radioactive“ bei einer glamourösen Premiere in London. Die 41-Jährige strahlte in einem roten Outfit vor den Fotografen und setzte selbstbewusste Akzente am Weltfrauentag.

Rosamund Pike in Alexander McQueen

Rosamund wählte einen eleganten Hosenanzug aus dem Hause Alexander McQueen. Der klassische Zweiteiler überzeugte figurbetont, ladylike und anspruchsvoll. Starke Frauen können nicht nur in edlen Abendroben verführen, sondern wirken besonders lässig und sexy, wenn sie sich in einen passenden Hosenanzug hüllen.

Pikes Variante punktete mit einem langen zweireihigen Blazer, der außerdem mit aufgesetzten Taschen, einem breiten Revers und langen Ärmeln glänzte. Das Material des stylishen Ensembles bestach als schimmernder Satin und verlieh dem Styling so noch einmal eine luxuriöse Note.

Die hübsche Blondine kombinierte ihren Blazer mit einer weiten knöchellangen Hose und schwarzen High Heels. Ein schmaler Ledergürtel, der über die linke Schulter getragen wurde, ließ den Look schließlich zum interessanten Hingucker werden.

Ihr langes Haar trug Rosamund streng nach hinten gesteckt und rundete ihren gelungenen Auftritt mit einem dezenten Makeup stilvoll ab.

Uns hat Pike mit ihrem Stilgefühl überzeugt und ist somit die schickste Lady des Tages! (HA)