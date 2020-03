Best Dress of the Day (870): Caro Daur im Jeanslook

Bloggerin Caroline Daur versorgt ihre Follower fleißig mit den neusten Trends und wunderbaren Outfit-Inspirationen. Die 25-Jährige hat sich mittlerweile eine Community von über 2 Millionen Fans aufgebaut und begeisterte kürzlich mit einem angesagten Styling ganz aus Jeansstoff.

Caro Daur in Liu Jo

Das Outfit der hübschen Blondine überraschte als sexy Einteiler der Marke Liu Jo und zeigte sie von ihrer schönsten Seite. Gewagt und modern bestach der kurze Jumpsuit, der durch ein helles Blau auffallen konnte. Der Schnitt überzeugte mit einem charakteristischen Hemd als Oberteil und einer in der Taille ansetzenden knappen Shorts.

Der Stil des Oberteils wirkte besonders lässig und cool. In Kombination mit der kurzen Hose, die in der Taille mit einem schmalen Gürtel verziert wurde, überzeugte Caros Auftritt sehr geschmackvoll und weckte die Lust auf eine Shoppingtour in der warmen Frühlingssonne. Dazu kombinierte Daur schwarze Sandaletten mit schicken Fransen. Die High Heels zauberten schließlich einen eleganten Touch und ließen den Look zum Hingucker werden.

Ihre lange Mähne trug die Influencerin zu einem lockeren Zopf gebunden und setzte außerdem auf ein dezentes Makeup. Wir sind von Caros Styling inspiriert und küren sie somit zu unserer Fashion-Queen des Tages! (HA)