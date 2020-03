Best Dress of the Day (873): Anna Chibisova begeistert im Midi-Dress

Angesichts des Frühlings zeigen die Influencer aktuell die schönsten Midi-Kleider und Röcke. Darunter auch Bloggerin Anna Chibisova, die sich stilvoll in einem edlen Dress präsentierte, welches mit einem sanften Apricotton bestechen konnte.

Anna Chibisova in Maison d’Angel Ann

Die zauberhafte Robe stammte aus der Kollektion der Marke Maison d’Angel Ann. Das erlesene Material konnte besonders luxuriös punkten und schimmerte von oben bis unten. In den wunderschönen Stoff gehüllt, ging Anna auf den Straßen Dubais spazieren.

Quelle: instagram.com

Das Oberteil überzeugte sehr klassisch und setzte auf einen schicken Vintageschnitt mit langen Ärmeln, Raffungen am Dekolleté sowie verspielten Rüschen am Handgelenk. In der Taille setzte schließlich der Rock an und endete ungefähr auf Knöchelhöhe. Mittellange Designs sind speziell während des Frühjahres sehr gefragt und können individuell gestylt werden. An der linken Seite befanden sich große Volants, die dem Look die aufregende Note verliehen.

Chibisova rundete ihr Ensemble mit silbernen Pumps ab und verzichtete auf extravagante Accessoires. Ihr langes mittelbraunes Haar trug sie offen und natürlich zu einer Seite frisiert. Ihr Makeup überzeugte dezent und schmeichelte der weichen Farbzusammenstellung.

Uns hat Anna mit ihrem Look inspiriert und ist somit die schickste Lady des Tages! (HA)