Best Dress of the Day (875): Kylie Jenner im Quarantäne-Look

Keine Partys, keine Ausflüge, keine Dates und trotzdem möchte Frau in Zeiten der Quarantäne nicht ihr modisches Vergnügen verlieren. It-Girl Kylie Jenner macht nun vor, dass auch der lässige Hausarrest-Look sehr gut angezogen aussehen kann.

Sportlich und bequem

Die 22-Jährige präsentiert sich ihren 168 Millionen Instagram-Fans in einem schwarzen Zweiteiler. Aber natürlich nicht Modell Lumpensack, sondern eher Couch-Potato Couture. Alleine der kuschelige Balenicaga-Hoodie mit Logoprint kostet um die 700 Euro. An den Füßen trägt Frau Jenner Nike-Turnschuhe. Aber natürlich nicht irgendwelche, sondern ein Paar limitierte Nike Dunk SB „Stussy Cherry“, die selbst bei Ebay mindestens 2500 Euro kosten. Lässiger Luxus-Look, könnte man sagen. Was natürlich nie fehlen darf: Kylie Logo Ring von Dior

Quelle: instagram.com

Doch Kylie wäre nicht sie selbst, wenn nicht auch noch die Fingernägel perfekt auf ihr Outfit abgestimmt wären. Ihre mega langen Krallen schimmern ebenfalls in einem hellen Rosa und passen nicht nur zum matten Lippenstift, sondern auch noch zu Schnürsenkel und Logo-Print. Trendy Cat-Eyes runden das Tages-Make-up made in Hollywood ab.

Uns hat Jenner mit ihrem Look den Hausarrest etwas versüßen können und ist somit unsere Fashion-Queen des Tages! (HA)