Best Dress of the Day (876): Victoria Swarovski strahlt in Rot

TV-Star Victoria Swarovski beeindruckte am Freitagabend erneut mit ihrem erstklassigen Modegeschmack. Wir haben bereits mehrmals über ihren schicken Auftritte bei „Let’s Dance“ berichtet und sind auch diese Woche wieder begeistert von ihrem verführerischen Outfit.

Sexy im Overall

Diesmal zeigte sich die 26-Jährige ganz in Rot und bestach in einem femininen Overall. Die sexy Einteiler sind die perfekte Wahl für die moderne starke Frau. Nicht nur, dass der eng anliegende Look die weibliche Figur hervorragend in Szene setzt, das Styling wirkt stets stilvoll und hochwertig.

Der Overall kommt dem klassischen Hosenanzug sehr nahe und ist somit ein Must-Have der Saison. Victorias Variante betörte mit einem freizügigen Oberteil, welches die Zuschauer durch ein gewagtes Dekolleté in seinen Bann zog. Der schmale Schnitt gilt außerdem als Taillenschmeichler und zauberte eine schöne Silhouette. Die ausgefallene Hose ließ das Outfit schließlich zum Gewinner des Abends werden. Denn hier wurde nicht einfach nur auf ein weites Hosenbein gesetzt, der Schnitt inspirierte mit einer angesagten Schlaghose im Stil der 70er Jahre.

Swarovski kombinierte ihr Trendteil mit rotem Nagellack und großen Ohrringen in verspielter Herzform. Ihr langes blondes Haar trug die Moderatorin geglättet und zu einem klassischen Mittelscheitel frisiert.

Uns hat Victoria einmal mehr umgehauen und ist somit unsere Fashion-Queen des Tages! (HA)