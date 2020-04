Best Dress of the Day (877): Carmen Geiss stilsicher in St. Tropez

Die Geissens verbringen ihre Quarantäne in ihrem Anwesen im französischen Badeort St. Tropez. Sonne, Palmen und ein großer Pool lassen kaum Langeweile aufkommen. Kürzlich teilte Carmen ein Foto auf Instagram, welches sie in einem schicken Outfit in ihrem Garten zeigte.

Lässig und modern

Die 54-Jährige thronte am Rand ihres Pools und im Hintergrund strahlte ein traumhafter blauer Himmel. Ein wahres Paradies, um sich während der Krise zurückzuziehen. Carmens Look überzeugte mit Lässigkeit und femininer Coolness. Das perfekte Ensemble für die taffe und moderne Frau.

Quelle: instagram.com

Die berühmte Blondine setzte auf einen klassischen Rollkragenpullover in Schwarz. Aktuell hat sich der schlichte Begleiter zum wahren Trendteil etabliert und kann so vielseitig getragen werden, wie kaum ein anderes Kleidungsstück. Carmen kombinierte ihr schickes Oberteil mit einer lässigen Hose im angesagten Army-Style. Der Schnitt überzeugte locker und erinnerte an eine typische Trainingshose. Dazu bestach die Hose in den Farben Khaki, Schwarz und Weiß.

Schließlich rundete die Millionärin ihre Kombination mit stylishen Stiefeletten ab. Die schwarzen Treter begeisterten mit einer schicken Lackoptik und einer auffälligen Schnürung. Auch wenn der Friseurbesuch gerade warten muss, präsentierte Carmen ihre Lockenmähne von der schönsten Seite.

Uns hat Carmen definitiv beeindruckt und ist somit unsere Fashion-Queen des Tages! (HA)