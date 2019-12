Best Dress of the Day (835): Kylie Jenner und Stormi im Partnerlook

It-Girl Kylie Jenner mag es gerne pompös und präsentiert sich stets in extravaganten Outfits vor ihren Fans. Auch zu Weihnachten musste ein besonderer Look her. Die 22-Jährige setzte auf eine grüne Kreation von Ralph und Russo Couture, die sie ebenfalls für ihre kleine Tochter Stormi anfertigen ließ.

Kylie Jenner in Ralph und Russo Couture

Die atemberaubende Robe faszinierte mit einem leicht schimmernden Satinstoff, der für einen glamourösen Moment sorgte. Auch Stormi strahlte von Kopf bis Fuß in dem hochwertigen Material. Der Schnitt des Kleides betörte mit einem Corsagenoberteil, einem geraden Dekolleté sowie mit einem bodenlangen Rock mit Schleppe.

Quelle: instagram.com

Das enge Design betonte Kylies Kurven und lief nach unten hin stilvoll aus. Ein gewagter Schlitz ließ tief blicken und eine übergroße Schleife an der linken Seite der Hüfte sorgte für einen verspielten Akzent. Stormis Outfit begeisterte mit kurzen gerüschten Ärmeln, einem hochgeschlossenen Oberteil und einem elegant ausgestellten Rock. Eine wirklich schöne Idee, an Weihnachten auf einen Partnerlook zu setzen. Während ihre Mutter gewohnt sexy bestach, überzeugte Stormi niedlich und sehr geschmackvoll.

Quelle: instagram.com

Kylie kombinierte ihre Robe mit den perfekt abgestimmten High Heels und einem beeindruckenden Collier in Dunkelgrün. Ihr langes dunkles Haar trug Jenner voluminös zu einer Seite gestylt und inspirierte dazu mit angesagten Cat-Eyes.

Wir sind von Kylies Idee begeistert und küren die beiden Damen zu den schicksten Ladys des Tages! (HA)