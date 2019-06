Best Dress von vorne und von hinten (32): Olivia Munn

Dienstag, 18. Juni 2019 18:31 Uhr

Schauspielerin Olivia Munn ist aktuell in „The Rook“ auf den Fernsehbildschirmen zu sehen. Am Montagabend präsentierte sie die Serie gemeinsam mit ihren Kollegen auf dem blauen Teppich in Los Angeles und zog in einer eleganten Robe alle Blicke auf sich.

Olivia Munn in Galvan London

Die 38-Jährige erschien in einer funkelnden Kreation des britischen Modelabels Galvan London. Die edle Robe überzeugte in luxuriösem Beige und schimmerte von oben bis unten durch angesagte Pailletten. Die zarte Farbe wirkt besonders sommerlich und verhalf Olivia zu einem glamourösen Auftritt. Das Design des Oberteils überzeugte als elegante Corsage mit raffiniertem Dekolleté. Der Rock inspirierte bodenlang und umspielte Olivias schlanke Figur.

Doch nicht nur von vorne sorgte das Kleid für bewundernde Blicke. Auch die Rückseite des schicken Outfits verführte mit einer eleganten Silhouette. Das tief ansetzende Oberteil stellte Olivias Rücken zur Schau und der lange Rock betörte mit einer klassischen Schleppe.

Munn kombinierte ihr Dress mit silbernen Ringen und präsentierte ihre braune Mähne leicht gewellt und zu einem Mittelscheitel gestylt. Ihr Make-up bestach mit dezenten Brauntönen und gekonnt gesetztem Highlighter.

Wir sind von Olivias Styling begeistert und küren sie somit zur schönsten Frau des Tages! (HA)