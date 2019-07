Best Dress von vorne und von hinten (34): Margot Robbie

Mittwoch, 31. Juli 2019 18:42 Uhr

Anlässlich der Werbetour zum neuen Tarantino-Highlight „Once Upon a Time in Hollywood“ zeigte sich der berühmte Cast am Dienstagabend auf dem roten Teppich in London. Hauptdarstellerin Margot Robbie präsentierte sich in einer raffinierten Robe, mit der sie zum Blickfang des Abends wurde.

Margot Robbie in Oscar de la Renta

Die schöne Blondine sorgte in letzter Zeit häufiger mit ihren geschmackvollen Auftritten für Schlagzeilen. Auch diesmal zog sie mit ihrer edlen Robe von Oscar de la Renta alle Blicke auf sich. Die wunderschöne Kreation setzte auf einen dunklen Orangeton, der besonders im Sommer sehr gefragt ist. Kombiniert mit goldenen Accessoires wirkt der Look luxuriös und überzeugt durch die warme und facettenreiche Farbe.

Der Schnitt des Kleides bestach mit einem tief ausgeschnittenen Oberteil und einem engen Einsatz im Bereich der Hüfte. Dazu begeisterte der lange Rock mit einem fließenden Material und zauberte eine königliche Silhouette. Der schmale Schal um Robbies Hals sorgte für den einzigartigen Akzent.

Doch das Styling sorgte nicht nur von vorne für Bewunderung. Auch Margots Kehrseite konnte sich sehen lassen. Hier kam die lange Schleppe noch einmal ganz besonders zur Geltung und unterstrich somit die glamouröse Note des Outfits.

Margot kombinierte ihre Robe mit einer goldenen Clutch und den dazu passenden Sandaletten. Filigrane Ohrringe und ein durch Erdtöne geprägtes Makeup rundeten den Look stilvoll ab.

Uns hat Robbie mit ihrem Auftritt überzeugt und ist somit unsere Fashion-Queen des Tages! (HA)