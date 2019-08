Best Dress von vorne und von hinten (35): Candice Swanepoel

Anlässlich der Eröffnung der diesjährigen Filmfestspiele von Venedig präsentierte sich Topmodel Candice Swanepoel am Mittwochabend in einer eleganten Robe auf dem roten Teppich. Die 30-Jährige beeindruckte in einem luxuriösen champagnerfarbenen Kleid und wurde von allen Seiten zum Blickfang des Abends.

Candice Swanepoel in Etro

Der „Vicotria’s Secret“-Engel wählte eine spektakuläre Kreation der Marke Etro. Das bodenlange Kleid bestach mit einem asymmetrischen Oberteil und einem engen figurbetonten Schnitt. Candices Kurven wurde gekonnt zur Show gestellt und betörten besonders feminin und makellos.

Zum Boden hin lief das schöne Material dezent aus und überzeugte sogar auf der Vorderseite mit einer kleinen Schleppe. Der feine Stoff zauberte eine unvergessliche Silhouette und umspielte Swanepoels lange Beine. Die schöne Blondine kombinierte ihre Robe mit silbernen Ringen und einer prächtigen Kette. Ihr langes Haar trug sie streng hochgesteckt und entschied sich außerdem für ein schimmerndes Makeup mit silbernem Lidschatten und dramatischen Cat-Eyes.

Die Rückseite des Stylings sorgte schließlich für den Wow-Effekt. Das atemberaubende Kleid begeisterte mit einer sehr langen Schleppe, die Candice zu einem königlichen Augenblick verhalf. Dazu bestach der Look mit einem sexy Rückenausschnitt, der viel Haut zeigte. Das Design beweist hier, dass ein kunstvoller Rückenausschnitt wesentlich spannender wirken kann, als ein tiefes Dekolleté.

Wir sind von Candices Styling beeindruckt und küren sie somit zur Fashion-Queen des Tages! (HA)