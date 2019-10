Best Dress von vorne und von hinten (36): Angelina Jolie

Hollywoodstar Angelina Jolie präsentierte kürzlich ihren neusten Film „Maleficent 2: Mächte der Finsternis“ bei einer großen Premiere in Hollywood. Die 44-Jährige stand mit ihrem außergewöhnlichen Styling zweifellos im Mittelpunkt und glänzte in einer spektakulären schwarzen Robe vor den Fotografen.

Angelina Jolie in Versace

Angelina wählte eine kunstvolle Kreation aus dem Hause Versace. Das bodenlange Kleid bestach mit einem schimmernden Stoff, der mit unzähligen Pailletten besetzt war. Das Material schmiegte sich perfekt an Jolies schlanken Körper an und sorgte für eine schöne Silhouette.

Das Oberteil des Kleides bezauberte als klassische Corsage mit angesagtem One-Shoulder-Schnitt. Währenddessen überzeugte der Rock schmal und mit einem geraden Design. Der Look wurde besonders durch das raffiniert drapierte Material an der Vorderseite zum Hingucker. Auf Hüfthohe wurde der Stoff durch eine luxuriöse Verzierung in Form eines silbernen Skorpions festgehalten. Angelina sah nicht einfach nur wunderschön aus, sie passte mit ihrem Outfit außerdem perfekt zu ihrem Charakter im Film.

Auch die Kehrseite des einzigartigen Stylings konnte sich sehen lassen. Das einseitige Oberteil ließ eine freie Sicht auf Angelinas Tattoos zu und stellte ihren Rücken zur Show. Darunter überzeugte der lange Rock erneut drapiert und gewickelt. Diese Details lassen ein Kleid sofort interessant und extravagant wirken. Das schimmernde Material verstärkte den „Wasserfall-Effekt“ noch einmal und sorgte schließlich für den Wow-Moment des Abends. (HA)