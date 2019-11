Best Dress von vorne und von hinten (37): Kate Middleton

Herzogin Kate Middleton besuchte kürzlich gemeinsam mit ihrem Gatten Prinz William eine Aufführung im Londoner Palladium. Das glamouröse alte Theater lud zu einer feierlichen Gala und Kate strahlte in einem angemessen eleganten Outfit.

Kate Middleton in Alexander McQueen

Die 37-Jährige setzte auf eine wunderschöne Spitzenrobe aus dem Hause Alexander McQueen. Das spektakuläre Design überzeugte mit mehreren Schichten Stoff und einem ausgesprochen erlesenen Material. Der Untergrund des Kleides bestand aus einem beigefarbenen Stoff, auf dem die filigrane schwarze Spitze besonders kontrastreich zur Geltung kam.

Das Oberteil des Looks begeisterte mit feinen langen Ärmeln sowie mit einem herzförmigen Dekolleté und einem engen Schnitt. Der Saum wurde mit einem dunklen Samtband in Szene gesetzt und bildete somit einen eleganten Rahmen. Auf Taillenhöhe setzte schließlich der lange fließende Rock an und ließ Kate mit einer majestätischen Silhouette inspirieren.

Auch von hinten sorgte die schicke Robe für den Wow-Moment des Abends. Hier wurde noch einmal die feminine Form des Kleides hervorgehoben und Kate überzeugte mit ihren Kurven. Der Look war somit sexy, jedoch so geschickt in Maßen eingesetzt, dass der Auftritt die perfekte Balance zwischen Weiblichkeit und Hochwertigkeit hielt. Ein tiefer Rückenausschnitt verlieh dem Styling den interessanten Touch und rundete Kates Performance sehr geschmackvoll ab.

Uns hat die schöne Britin mit ihrem Händchen für die Mode begeistert und ist somit unsere Fashionikone des Tages! (HA)