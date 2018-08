Best Dresses of the Day (570): Jennifer Lopez und Co. bei MTV Awards

Dienstag, 21. August 2018 17:05 Uhr

Anlässlich der MTV Video Music Awards zeigten sich die Stars und Sternchen am Montagabend auf dem pinkfarbenen Teppich in New York. Gäste wie Superstar Jennifer Lopez und Schauspielerin Olivia Munn präsentierten sich in aufwendigen Glitzer-Roben vor der Presse.

Jennifer Lopez in Versace

Sängerin Jennifer Lopez setzte auf ein edles Design aus dem Hause Versace. Ihr bodenlanges Kleid überzeugte mit schimmerndem Stoff in kühlem Silber. JLo bewies schon häufig ihr Stilgefühl, indem sie sich als glamouröse Diva präsentierte. Auch diesmal blieb die 49-Jährige ihrem Motto treu und zog mit ihrem luxuriösen Outfit die Aufmerksamkeit auf sich. Ihre Looks erinnern stets an ihren legendären Stil aus den frühen 2000er Jahren. Nicht jeder schafft es, im Glitzer-Kleid elegant zu wirken.

Ihre Kreation setzte auf einen angesagten One-Shoulder-Schnitt, ein Knoten-Detail an der Vorderseite und auf einen klassischen Schlitz im Rock. Jennifer kombinierte ihr Dress mit silbernen Metallic-High-Heels, den dazu passenden Juwelen und mit einer ebenfalls silbernen Clutch. Ihr blondes, langes Haar trug sie glatt und offen und setzte außerdem auf verlängerte Wimpern mit Wow-Effekt.

Olivia Munn in David Koma

Auch Schauspielerin Olivia Munn scheint der Glitzer-Look zu gefallen. Die 38-Jährige erschien in einer lilafarbenen Robe von David Koma mit reichlich „Bling Bling“. Das hautenge Dress überzeugte schulterfrei, tailliert und knöchellang. Auch hier durfte ein hoch geschlitzter Rock nicht fehlen und Olivia stellt so ihre Beine perfekt zur Schau.

Die „Mortdecai“-Darstellerin kombinierte ihr Kleid mit schwarzen Sandaletten und setzte außerdem auf silbernen Schmuck. Ihr braunes Haar trug sie offen und leicht gewellt. Auch sie schließt sich dem Trend an und wählte ein dezentes Makeup. (HA)