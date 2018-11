Best Dresses of the Day (613): Lupita Nyong’o und Co. auf dem roten Teppich

Donnerstag, 8. November 2018 18:16 Uhr

Anlässlich einer Preisverleihung des WSJ Magazins am Mittwochabend in New York zeigten sich die Stars und Sternchen auf dem grauen Teppich und konnten mit modernen Outfits punkten. Besonders Schauspielerin Lupita Nyong’o und Model Cara Delevingne sind mit ihren Looks aufgefallen und haben als Blickfang sämtliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

Lupita Nyong’o in Ralph Lauren

Lupita erschien in einem weißen Overall von Ralph Lauren. Der schicke Einteiler bestach edel und luxuriös. Ein eleganter Business-Look, für die selbstbewusste Frau. Das Trendteil überzeugte mit langen Ärmeln, einer weiten Hose im Marlene-Stil und einem klassischen Oberteil, welches mit dezentem Rever an einen Blazer erinnerte. Außerdem betonte der Schnitt Lupitas schmale Taille und zauberte so eine schöne Silhouette.

Die 35-Jährige kombinierte ihren Overall mit silbernen Juwelen und setzte dazu auf einen dunklen Lippenstift.

Cara Delevingne in David Koma

Auch Cara schloss sich dem Trend an und entschied sich für einen extravaganten Overall. Die 26-Jährige wählte eine schwarze Variante des Designers David Koma, welche durch raffinierte Cut-Outs und Glitzer-Verzierungen an den Ärmeln zum Hingucker wurde. Das Oberteil überzeugte hochgeschlossen, mit einem v-förmigen Dekolleté und einem hohem Bund. Die Hose setzte auf ein gerades, enges Design mit einem Satin-Streifen an den Seiten.

Cara kombinierte ihren angesagten Einteiler mit schwarzen High Heels und silbernen Ringen. Ihr blondes, kurzes Haar trug das Topmodel mit Haargel nach hinten gestylt und setzte dazu auf coole Smokey-Eyes.

Uns konnten beide Damen mit ihren Looks begeistern und präsentieren somit die schönsten Outfits des Tages! (HA)