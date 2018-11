Best Dresses of the Day (616): Mila Kunis und Co. in Los Angeles

Montag, 12. November 2018 18:35 Uhr

Anlässlich der diesjährigen Verleihung der People’s Choice Awards zeigten sich die Stars und Sternchen auf dem roten Teppich in Los Angeles. Schauspielerin Mila Kunis und Fashionikone Victoria Beckham konnten mit ihren Outfits besonders begeistern und sorgten mit schlichter Eleganz für Aufsehen.

Mila Kunis in Alex Perry

Mila setzte auf eine moderne, schwarze Kreation von Alex Perry. Das knielange, enge Dress betörte dezent und edel. Der Schnitt überzeugte mit dünnen Spaghettiträgern, einer geraden Linie und einem eckigen Dekolleté. Ein wahrer Klassiker, der die 35-Jährige alle Blicke auf sich ziehen ließ.

Zu ihrem schwarzen Trendteil kombinierte die schöne Ukrainerin die passenden Pumps von Louboutin sowie silberne Ohrringe. Ihre braune Mähne trug Mila nach hinten gestylt und wählte ein Makeup mit Goldtönen und einem nudefarbenen Lipgloss.

Victoria Beckham in Beckham

Victoria zeigte sich komplett in Weiß und setzte auf einen Hosenanzug aus ihrer eignen Kollektion. Dass die 44-Jährige einmal mit ihrem Look enttäuscht, kommt so gut wie nie vor. Kein Wunder also, dass sie als Gewinnerin in der Kategorie Fashion glänzen durfte. Ihr elegantes Ensemble setzte sich aus einer gerade geschnittenen, engen Hose, einem weißen Top und einem klassischen Blazer zusammen. Hingucker war das im Dekolleté mit filigraner Spitze abgesetzte Oberteil, welches der Kombination die verspielte Note verlieh.

Victoria kombinierte ihren Look mit schwarzen Satin-Pumps und verzichtete auf extravagante Accessoires. Obwohl eine dezente Kette hier sicher schön ausgesehen hätte. Ihr braunes Haar trug Beckham locker zurück gesteckt und komplettierte ihr Styling mit einem natürlichen Makeup. (HA)