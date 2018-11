Best Dresses of the Day (620): Rebecca Mir und Co. beim Bambi 2018

Samstag, 17. November 2018 10:50 Uhr

Anlässlich der diesjährigen Bambi-Verleihung am Freitagabend in Berlin zeigte sich die deutsche und internationale Prominenz auf dem roten Teppich am Potsdamer Platz. Die Topmodels Rebecca Mir und Toni Garrn konnten mit ihren Outfits ganz besonders begeistern und zogen in ihren eleganten Kleidern alle Blicke auf sich

Rebecca Mir

Rebecca erschien in einer edlen, champagnerfarbenen Kreation und strahlte mit ihrem schimmernden Kleid um die Wette. Das bodenlange Dress setzte auf einen raffinierten, asymmetrischen One-Shoulder-Schnitt mit sexy Cut-Outs und einem Volant am linken Arm. Der spektakuläre Rock betörte mit einer glamourösen Schleppe und einem gewagten Schlitz. Die wunderschöne Robe setzte Rebeccas sportliche Figur hervorragend in Szene und sorgte für einen divenhaften Auftritt.

Die 26-Jährige kombinierte ihr Dress mit goldenen High Heels und dem dazu passenden Schmuck. Ihre dunkle Mähne trug sie offen und leicht gewellt. Ein natürliches Makeup mit Nudetönen rundete den Look ab.

Toni Garrn in Celia Kritharioti

Auch Toni konnte mit ihrem Styling begeistern. Die 26-Jährige präsentierte sich in einem schwarzen Kleid der griechischen Modedesignerin Celia Kritharioti. Das bodenlange Kleid überzeugte in einem edlen, glänzenden Material und sorgte mit einem extravaganten Schnitt für den Wow-Effekt. Das Oberteil setzte auf ein gewagtes Design mit tiefem Dekolleté. Der Rock punktete mit angesagter Schleppe und ausgefallenen Knotendetails an der Vorderseite.

Dazu wählte Toni schwarze Sandaletten und eine glitzernde Clutch. Auch Juwelen in Silber durften nicht fehlen. Ihr blondes Haar trug die schöne Hamburgerin offen und zu einem Mittelscheitel frisiert. Dezenter Lipgloss komplettierte das geschmackvolle Styling. (HA)