Best Dresses of the Day (631): Stella Maxwell und Co. in New York

Montag, 3. Dezember 2018 19:38 Uhr

Anlässlich einer Party des Dessous-Labels Victoria’s Secret am Sonntagabend in New York zeigten sich die Laufsteg-Engel in eleganten Looks auf dem pinkfarbenen Teppich. Darunter auch die Topmodels Stella Maxwell und Josephine Skriver, die mit ihrem Styling für Aufsehen sorgten.

Stella erschien in einem angesagten, weißen Hosenanzug. Das stylische Ensemble begeisterte vor allem mit seinem raffinierten Schnitt. Der Blazer überzeugte als extravaganter Frack mit breitem Revers, langen Ärmeln, zwei Knopfreihen sowie einem unsichtbaren Verschluss an der Vorderseite. Stellas Hose punktete modern und figurbetont. Durch das glänzende Material wurde die Kombination zum Hingucker des Abends. Ein perfekter Party-Look für die festliche Saison, der mit Eleganz bestechen kann.

Die 28-Jährige kombinierte ihren schicken Zweiteiler mit silbernen Metallic-Pumps und einem prächtigen Collier. Ihr blondes Haar trug sie gewellt und nach hinten gestylt und setzte außerdem auf ein dezentes Makeup.

Asymmetrischer Schnitt

Auch Josephine zog mit ihrem stilvollen Glitzerkleid alle Blicke auf sich. Besonders Pailletten sind in der Weihnachts- und Silvesterzeit gefragt. Doch wie trägt Frau das schimmernde Material so, dass es luxuriös und edel überzeugen kann? Josephine macht vor, wie es geht. Ihr kurzes Minikleid betörte mit einem modernen, asymmetrischen Schnitt, der besonders feminin wirkte. Außerdem setzte die Kreation auf ein interessantes Streifenmuster in Grün, Schwarz und Silber. Um die Taille der 25-Jährigen sorgte ein schwarzer Gürtel für einen geschmackvollen Akzent.

Josephine kombinierte ihr Dress mit schwarzen Sandaletten und auffälligen Ohrringen. Ihr blonde Mähne trug sie zu einem Zopf frisiert und wählte schimmernden Lidschatten sowie nudefarbenen Lippenstift. (HA)