Best Dresses of the Day (680): Alessandra Ambrosio und Co.

Dienstag, 26. Februar 2019 19:04 Uhr

Nicht nur der offizielle rote Teppich der Oscars hatte einige Fashion-Highlights zu bieten. Auch die Aftershow-Party der Zeitschrift Vanity Fair begeisterte am Sonntagabend mit einem Schaulaufen der Stars. Darunter Topmodel Alessandra Ambrosio, Schauspielerin Brie Larson und Superstar Jennifer Lopez, die mit ihren Outfits für Aufsehen sorgten.

Alessandra Ambrosio in Zuhair Murad

Alessandra erschien in einer aufwendigen, hellblauen Robe des Labels Zuhair Murad. Die Kreationen des libanesischen Modedesigners sind bereits seit Jahren sehr gefragt und sorgen auf dem roten Teppich international immer wieder für glamouröse Momente. Jedes Detail ist hier ganz genau abgestimmt. Verzierungen und Applikationen setzen auf exklusiven Luxus und wirken immer wieder hochwertig und einzigartig.

Alessandras Kleid setzte auf einen schimmernden Rock mit Plisseefalten und einer langen Schleppe. Wie ein Wasserfall umspielte er ihre langen Beine. Das Oberteil bestach mit glitzernden Verzierungen und einem tiefen Dekolleté mit einer Art Neckholder. Einseitig setzte der Look auf den angesagten Cape-Stil und überzeugte so mit mehreren Trends zugleich.

Brie Larson in Céline

Schauspielerin Brie Larson entschied für einen Look in der angesagten Frühlingsfarbe Rot. Das edle Kleid aus dem Hause Céline überzeugte mit einem schlichten und modernen Schnitt im One-Shoulder-Stil. Der gerade geschnittene Rock betörte mit einem klassischen Schlitz, während das Oberteil Bries Schulterpartie gekonnt in Szene setzte. Durch einen glänzenden, schwarzen Taillengürtel wurde das Outfit schließlich zum Hingucker.

Die 29-Jährige kombinierte ihr Kleid mit schwarzen Sandaletten und silbernen Accessoires. Ihr blondes Haar trug sie zu einem Mittelscheitel frisiert und setzte dazu auf ein dezentes Makeup.

Jennifer Lopez in Zuhair Murad

Superstar Jennifer Lopez überzeugte bereits auf dem roten Teppich der Oscarverleihung als schönste Dame des Abends. Auch bei der Vanity Fair Party konnte die „Let’s Get Loud“-Interpretin mit ihrem Styling punkten. JLo wählte ebenfalls eine kunstvolle Kreation von Zuhair Murad. Das extravagante Dress begeisterte in Schwarz, Blau und Lila. Das trägerlose Oberteil wurde drapiert wie ein Fächer und die Verzierung des schimmernden Materials erinnerte an die Federn eines Pfaues. Mit dem langen, hochgeschlitzten Rock präsentierte Jennifer viel Bein und zeigte sich wie immer sexy und ladyllike.

Die 49-Jährige kombinierte ihr edles Kleid mit blauen High Heels und den dazu abgestimmten Juwelen. Ihr blondes Haar trug sie zu großen Wellen gestylt und entschied sich für ein geschmackvolles Makeup mit Gold- und Nudetönen. (HA)